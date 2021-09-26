"Формула-1". Сотая победа Хэмилтона: помог соперник

Британский семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России в пятый раз в карьере. И успех на автодроме в Сочи стал для пилота Mercedes сотой в "Королевских гонках".

По ходу дождевой гонки Ландо Норрис из команды McLaren, стартовавший с первого места, финишировал только на седьмой позиции. А Хэмилтон сумел и выиграть, и возглавить общий зачет чемпионат мира, обойдя в таблице Макса Ферстаппена. Кто бы мог такое подумать, когда на тренировке британец наехал на механика.

"Погода, конечно, была не очень, но зато какая получилась гонка, – цитирует Хэмилтона РИА Новости. – Мне потребовалось много времени, чтобы добраться до отметки в 100 побед. Я не был уверен, что это когда-то произойдет. Было бы сложно обойти Норриса, если бы не дождь и не его ошибка".