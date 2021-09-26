Красный бундестаг? Партия Либкнехта лидирует, бывшая СЕПГ прошла барьер

Избирательные участки закрылись на всей территории Германии. Немецкие СМИ публикуют данные экзитполов, которые поражают своей новизной после 16-летнего правления Ангелы Меркель и ее объединенной правоцентристкой партии ХДС-ХСС. Бундестаг-2021 существенно полевел.

Впервые за долгие годы лидером парламентских выборов стала Социал-демократическая партия Германии, основанная еще Лассалем, Либкнехтом и Бебелем еще в 1869 году. По версии телеканала ZDF, она набрала 26% голосов избирателей. Похоже, немецкий парламент взяли в красные клещи. Аутсайдером, тем не менее преодолевшим 5-процентный барьер, стали преемники СЕПГ – руководящей и направляющей партии ГДР – Die Linke.

Консервативным христианским демократам досталось лишь второе место. Они набрали около 24-25% голосов немцев. Похоже многолетний режим Железной фрау им порядком поднадоел.

На третьем месте "Зеленые" с 14-15% голосов. Им в затылок дышат Свободные демократы с 11-12 процентами. На предпоследнем месте правые популисты "Альтернатива для Германии", набравшие, согласно экзитполам, около 10%. Правые на нынешних выборах опустились сразу на два места – в уходящем парламенте они были партией №3.

Тем не менее, леваки и зеленые, судя по всему, не смогут создать правящую коалицию в бундестаге. Им не хватает всего 3 мест. Для образования красно-зелено-красного блока нужно получить 379 мест в парламенте, тогда как набирается только 376.

Однако все это данные, полученные на выходе избирателей с участков. Официальные предварительные результаты опубликуют в ночь на 27 сентября, а итоговые – примерно через две недели. Бундестаг же и вовсе соберется лишь к концу октября – ориентировочно 26-го. Это последняя дата, когда новый парламент, согласно закону должен приступить к работе.