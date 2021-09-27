На выборах в бундестаг победили социал-демократы

В Германии завершился подсчет голосов на выборах в бундестаг. Победу одержала социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,8% голосов.

На втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Он набрал 24,1% голосов, что является для него самым низким результатом в истории.

На третьем месте – "Зеленые" с 14,6% голосов, отмечает ARD. Четвертое место досталось Свободной демократической партии (11,5%), пятое – партии "Альтернатива для Германии" (10,5%).

После формирования коалиции канцлер Ангела Меркель покинет свою должность. На ее пост теперь претендуют глава победившей партии социал-демократов Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.