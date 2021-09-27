На парламентских выборах в Германии лидирует СДПГ

На выборах в бундестаг лидирует Социал-демократическая партия Германии, набрав 25,4 процента голосов. Об этом свидетельствуют обнародованные ЦИК страны предварительные данные из более половины округов.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал 25,1 процента, у "Зеленых" – 13,8 процента. Свободные демократы набрали 11,2 процента. На пятом месте – "Альтернатива для Германии (10,6 процента). "Левые" пока не проходят пятипроцентный барьер – у них 4,2 процента голосов.

Это предварительные сведения, не отражающие реального распределения мандатов в бундестаге, так как они не учитывают данные по всем округам.

Парламентские выборы прошли в Германии 26 сентября, напоминает РИА Новости. По прогнозу телеканала ZDF, на первом месте – СДПГ (25,9%), на втором месте – блок ХДС/ХСС (24,5%), третье место занимает "Союз 90/Зеленые" (14,1%), на четвертой строчке рейтинга – "Свободная демократическая партия", набравшая 11,7 процента. На пятом месте – "Альтернатива для Германии (10,6 процента). И едва преодолевает пятипроцентный барьер партия "Левых". Похожие данные озвучил телеканал ARD.

В этом году Ангела Меркель не избиралась в бундестаг. Ожидается, что она покинет должность после того, как будет назначен новый канцлер и сформирована правящая коалиция. Главные претенденты на пост канцлера ФРГ – кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет и кандидат от СДПГ Олаф Шольц.