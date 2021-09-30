Зеленский просил Эрдогана замолвить слово перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана помощи в освобождении 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России. Встреча Зеленского и Эрдогана состоялась на полях Генассамблеи ООН.

Как рассказал в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Зеленский обратился к Эрдогану с просьбой, "что называется, замолвить слово за них перед Путиным, потому что нам надо освобождать наших людей из российских застенков". Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоялась в среду в сочинской резиденции российского лидера, пишет ТАСС.

Такой же список Зеленский ранее передал администрации президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

По словам источника агентства "РБК-Украина" в окружении Владимира Зеленского, встреча президентов Украины и России может состояться в конце этого года или в начале следующего.

"Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", – заявил информированный источник.

Дмитрий Кулеба ранее сказал, что "Москва избегает этой встречи". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не видит "взаимной политической воли из Киева".