Саакашвили находится в "какой-то дыре"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждал, что вернулся на родину, не пересекал государственную границу, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Ранее Саакашвили разместил видео, в котором утверждал, что находится в грузинском Батуми, и призывал граждан прийти на выборы. Кадры сняты в темное время суток на фоне многоэтажных домов, поэтому невозможно достоверно утверждать, где записано видео.

В МВД уже заявили, что не в курсе въезда Саакашвили в страну. По их данным, государственную границу опальный политик не пересекал.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе утверждает, что видео Саакашвили записано не в Грузии. О том, что Саакашвили не покидал пределов Украины, заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе. "Он находится в какой-то дыре", – так оценил он видеообращение Саакашвили.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 года по 2013 год и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Против него было возбуждено несколько уголовных дела, по двум из них вынесены заочные приговоры на 3 года и 6 лет лишения свободы.