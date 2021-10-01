Саакашвили "выполнил обещание" и пропал

"Я выполнил обещание и вернулся в Грузию": Михаил Саакашвили устроил переполох накануне выборов. Беглый экс-президент написал в Facebook, что вернулся на родину и в доказательство даже выложил видео. Правда, эти кадры вызвали немало сомнений в их подлинности. Власти Грузии уверяют: Саакашвили границу не пересекал. Так что это? очередной спектакль опального политика или он действительно смог нелегально пробраться в Грузию?

Любитель громко хлопнуть дверью, уходя, и не менее громко ее распахнуть, возвращаясь, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили накануне заявивший в своем Facebook, что едет наконец-то на родину, сегодня опубликовал видео сообщение, уже якобы находясь в Батуми.

"Это мой Батуми. Второго числа мы все должны пойти на выборы и проголосовать за "Национальное движение". Ни в коем случае не надо голосовать за Иванишвили, за Гахария тоже не надо. Если вам не нравится "Национальное движение", проголосуйте за другие маленькие сравнительно порядочные партии. Вот здесь должен был быть мой американский технологический университет – уничтожили. Если бы он был построен, у нас была бы вакцина, и столько людей не умерло бы от ковида. Я так скучал по этим местам… Вы видите, что я рискнул всем – жизнью, свободой для того, чтобы приехать сюда. Идите на выборы – не бойтесь. До скорой встречи в Тбилиси", – говорит Саакашвили.

С присущей Саакашвили экспрессией, и чуть ли не революционным задором, Мишико зовет своих сторонников 3 октября выйти на проспект Руставели – место силы всей протестной активности Грузии.

"И если соберётся сто тысяч человек, на никто не победит, и Грузия опять станет на путь развития. Завершатся нищета и этот ужас. Я надеюсь на вас", – обратился экс-президент Грузии по видео.

В Грузии Саакашвили объявлен внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Нынешнее, якобы возвращение Саакашвили в родные пенаты, власти Грузии считают обыкновенной провокацией, имеющей под собою только одну цель: раскачать ситуацию в стране и сорвать выборы.

"За последние несколько месяцев мы не зафиксировали со стороны оппозиции ничего, что свидетельствовало бы о том, что они хотят проводить нормальную, соответствующую европейским стандартам избирательную кампанию. Это дает нам основание утверждать, что они практически не готовились к выборам. Они знают, что потерпят поражение и, может быть, готовятся к каким-то провокациям. Но хочу всех заверить – мы никому не дадим ни малейшего шанса устраивать провокации. Будет сделано все для того, чтобы выборы в стране прошли в спокойной обстановке", – говорит Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии.

Видео своего возвращения Саакашвили снимал ночью, по всей видимости, на камеру мобильного телефона, качество съемки оставляет желать лучшего. Но между тем, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в центре Батуми. Однако в МВД Грузии заявили, что экс-президент Саакашвили не пересекал государственную границу страны.

"Что касается батумского сюжета – это смоделированные батумские хроники. Нас не очень интересует, где находится господин Саакашвили. Если он находится в Грузии, он будет держать ответ перед грузинским законодательством", – заявили в полиции.

Сообщение о возвращении Саакашвили в Грузию прокомментировали и в Кремле. Коротко и ясно.

"Там, где Саакашвили – там цирк. Важно, чтоб этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос", – сказал Дмитрий Песков.

Тем временем в украинском офисе исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, подтвердили информацию об отъезде Саакашвили из Украины в Грузию.