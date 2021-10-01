Подмосковные мумии: жуткая история началась с бытовой проблемы

Шокирующая история в подмосковном Одинцове. Там в подъезде дома обнаружили мумию мужчины в деревянной коробке, а во дворе в автомобиле нашли иссохшее тело женщины. По некоторым данным, погибшие – муж и жена. Что с ними произошло? И правда ли, что к преступлению может быть причастен сын супругов?

Сейчас в многоэтажке и даже вокруг нее словно сам воздух наэектризован. Жильцы дома напряжены, даже друг с другом разговаривают неохотно. Все дело в страшной находке, которая шокировала людей со всей округи. Жуткая история началась с, на первый взгляд, бытовой проблемы.

Местных жителей смутило появление странного микроавтобуса во дворе. Он простоял прямо напротив подъезда несколько дней, причем выяснить, кому он принадлежит, изначально так и не удалось. Жильцы вызвали полицию. К моменту прибытия правоохранителей из кузова авто уже доносился неприятный запах.

Прибывшие во двор оперативники заподозрили неладное. Вскрыли машину и обнаружили мумифицированное тело, уложенное в деревянную коробку. Откуда оно взялось, выяснили быстро. Цепочку событий восстановили по камерам наблюдения, установленным на подъезде и у лифта. Предположительно, ящик по полу тащит Александр Ткаченко – это жилец квартиры на 13-м этаже. Его спутница Анастасия, помогает: открывает и придерживает дверь. За несколько минут они укладывают объемный груз в машину, а затем уходят. Жильцы рассказывают: пара жила в доме несколько лет. Квартиру арендовали, но в последние полгода за жилье платить перестали. Однако это не мешало им быть завсегдатаями местного алкомаркета.

– Мужчина лысый, с бородой, с женой постоянно приходил, – рассказывает продавец алкомаркета Даниил Воронов.

– Молодой? – уточняет журналист.

– Ну такой, лет 30.

– А как они себя вели, что покупали?

– Пьяные постоянно, водку.

Семья Ткаченко, по словам жильцов, была шумной. Пьянство, ругань и драки в съемной квартире являлись обычным делом. В марте к этому прибавился неприятный запах. Он постепенно окутал всю лестничную клетку.

"Он говорил про то, что якобы у него живет гусь. Ну, такой, декоративный. И что запах якобы от него. Потом он начал заносить доски какие-то. Его спросили: я делаю загон для гуся, чтобы не бегал по всей квартире", – говорит сосед Ткаченко Анатолий Коровин.

Для чего Ткаченко понадобились доски, стало понятно только вчера, когда в микроавтобусе обнаружили ящик с жутким грузом. Следом правоохранители нашли и второе мумифицированное тело – на лестничной площадке в такой же герметичной упаковке. Ее предусмотрительно залили монтажной пеной, видимо, чтобы герметик не пропускал запах. Загрузить в машину второе тело злоумышленники не успели. Соседи предполагают, что Ткаченко и его спутницу мог спугнуть владелец квартиры, который не вовремя решил навестить пару.

Вскрывать ящики полицейским помогал местный дворник. "Я пошел, милиции дал топор, шуруповерт, ящик чтобы открыть. Там вообще одни кости и шкурка остались, невозможно определить, мужчина или женщина", – делится впечатлениями он.

По одной из версий, в деревянных коробках могут находиться родители Ткаченко, которые якобы, проживали в этой же квартире.

"Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, планируется назначение дактилоскопической и криминалистической. Кроме этого, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, возможно, причастные к совершенному преступлению либо обладающие информацией", – информирует представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Не исключено, что обнаруженные тела – следы преступления во время одной из вечеринок сбежавшей парочки. Сейчас молодых людей разыскивают.