Распитие отравы обернулось смертью

В подмосковной Балашихе по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем задержали вероятных производителей и продавцов пойла. После употребления контрафактного спиртного скончались три человека. В их квартирах следователи обнаружили канистры с ядовитой жидкостью. Где они купили отраву? И сколько еще контрафактного алкоголя может оставаться в продаже?

Ухоженный двор, окна, прикрытые жалюзи, чистый подъезд. Но то, что случилось за яркой массивной дверью с номером 63, потрясло всех соседей.

В квартире в подмосковном Реутове два человека, муж и жена, отравились суррогатным алкоголем. Молодая женщина по имени Мария жила здесь, по словам соседей, с детства. Сначала с родителями, потом с мужем. Работала бухгалтером и никогда не давала соседям поводов для недовольства, претензий и обсуждений.

– С собачкой она постоянно ходила. – То есть люди, не похожие на асоциальных? – Нет, нет, нет. Нормальная семья.

Каким образом на стол к "нормальной семье" попал суррогатный алкоголь, сейчас выясняют полицейские. Их сразу насторожило то, что практически одновременно в нескольких километрах от Реутова, в Балашихе, произошло аналогичное смертельное отравление. Места происшествий эксперты обыскали и обнаружили тару, совсем не похожую на праздничную.

Судя по найденным емкостям, опасную жидкость разливали по пластиковым канистрам. Они вмещали примерно пять литров суррогата. Вероятнее всего, делая выбор в пользу спиртного в такой вместительной таре, люди планировали убить двух зайцев: поменьше денег потратить, и сделать так, чтобы алкоголя хватило на все новогодние праздники. О том, что на самом деле разлито по канистрам, покупатели не задумывались.

Атмосферу праздника в подъезде многоэтажки в Балашихе, несмотря на обилие шаров и мишуру, уже едва ли кто-то ощущает. Поддельный алкоголь в дни праздников оказался в одной из квартир, итог распития печален: обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти; из той же квартиры в бессознательном состоянии госпитализирован его знакомый. Скорбящие родственники шокированы случившимся.

В квартиру сейчас люди приходят заметно чаще, чем в другие. Журналистам потребовалось лишь несколько минут, чтобы встретить того, кто лично знал погибшего.

Чтобы найти хоть какие-то зацепки, где был куплен опасный алкоголь, следователи тщательно изучили обнаруженную в квартирах тару.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте. После этого установлено место сбыта, сбытчик и производитель данной продукции". – проинформировала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались двое жителей Балашихи, мужчины 1976 и 1988 годов рождения. Меру пресечения им изберут в ближайшее время. Предварительно установлено, что продать им удалось три канистры со спиртосодержащей жидкостью. Как минимум на одной из них было написано "Антисептический раствор". Вопросом остается лишь то, почему такая этикетка не смутила покупателей. В ближайшее время предстоит провести и химические экспертизы, чтобы выяснить состав смертельного суррогата.

Дежурная часть.