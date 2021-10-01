День резонансных задержаний: Исмаилов, Саакашвили, Чуян

Сотрудники полиции Черногории 1 октября задержали предпринимателя Тельмана Исмаилова, бывшего директора Черкизовского рынка в Москве. Он был объявлен правоохранительными органами РФ в международный розыск в связи с несколькими уголовными делами, в том числе о двух убийствах. Операция по задержанию Исмаилова прошла в Подгорице, пишет "Интерфакс".

В этот же день в Грузии был задержан экс-президент страны Михаил Саакашвили. По некоторым данным, его поместили в тюрьму в Рустави.

Утром Саакашвили разместил на своей странице в соцсети видеообращение, в котором заявил, что находится якобы в грузинском Батуми. Он сообщил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, призвал людей голосовать за "Национальное движение" 2 октября на выборах в органы местного самоуправления, а 3-го выйти на протестные акции. Саакашвили подчеркнул, что "рискнул всем: жизнью и свободой, чтобы приехать".

Однако в МВД Грузии сообщили, что экс-президент в республику не приезжал. В течение последних четырех дней он якобы находился в украинском Трускавце, отмечает РИА Новости.

Также 1 октября российское бюро Интерпола при МВД РФ получило уведомление о задержании в Черногории, в городе Тиват, бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Его разыскивали по делу о злоупотреблении служебным положением и взятках. По данным следствия, в 2012-2018 годах Чуян незаконно получил свыше 340 миллионов рублей. В ближайшее время будет подготовлен запрос о его экстрадиции в Россию, передает ТАСС.