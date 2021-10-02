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Тельман Исмаилов 1 час назад

02 октября 2021 07:10

Официальное подтверждение задержания Исмаилова пока не поступало

В Следственном комитете сообщили, что в России ждут официального подтверждения о задержании Тельмана Исмаилова.

Ранее сообщалось, что бывший владелец Черкизовского рынка был взят под стражу в Черногории. Об этом накануне сообщили местные СМИ. Предприниматель уже давно был объявлен в международный розыск, а в 2017 году его заочно арестовали по делу о незаконном обороте оружия и двойном убийстве, напоминает телеканал "Россия 24".

В Черногории поиски Тельмана Исмаилова начались в июне 2021 года в районе Подгорицы по ордеру, выданному Россией.

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