Официальное подтверждение задержания Исмаилова пока не поступало

В Следственном комитете сообщили, что в России ждут официального подтверждения о задержании Тельмана Исмаилова.

Ранее сообщалось, что бывший владелец Черкизовского рынка был взят под стражу в Черногории. Об этом накануне сообщили местные СМИ. Предприниматель уже давно был объявлен в международный розыск, а в 2017 году его заочно арестовали по делу о незаконном обороте оружия и двойном убийстве, напоминает телеканал "Россия 24".

В Черногории поиски Тельмана Исмаилова начались в июне 2021 года в районе Подгорицы по ордеру, выданному Россией.