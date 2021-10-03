В Москве установлен рекорд атмосферного давления

В столице сегодня был установлен абсолютный рекорд атмосферного давления для всего октября. Предыдущий максимум принадлежал 1988 году – 761,3 миллиметра ртутного столба.

"Уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба", – сообщил в своем Instagram ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, аномально высокий фон атмосферного давления держится благодаря обширному антициклону, определяющему сейчас погоду над европейской частью России. При этом с каждым днем давление будет расти, а пик придется на 6-7 октября. В эти дни, по прогнозам, уровень атмосферного давления в столице составит 767 миллиметров ртутного столба – это на 22 единицы выше нормы.

"Москвичи как будто окажутся на глубине барического "бункера" почти в 250 метров, что соизмеримо с показателями защищенных командных пунктов или рекордных глубин погружения без акваланга", – объяснил Евгений Тишковец.

При этом метеоролог предупредил, что гипертоники при таких показателях давления могут чувствовать дискомфорт.