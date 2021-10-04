Повышенное давление: Москва как будто погрузилась на 220 метров

В Москве обосновалась "барическая гора" – так синоптики назвали аномально высокое давление, которое уже трижды с начала октября побило суточные рекорды, сообщает программа "Вести-Москва". Виной всему скандинавский антициклон.

Сегодня и завтра барометры покажут 768 миллиметров ртутного столба – это больше чем на 20 единиц выше нормы. По ощущениям это можно сравнить с погружением в шахту глубиной в 220 метров.

Но есть и плюсы: благодаря этому антициклону в городе всю неделю будет сухо и солнечно. Сегодня днем воздух в городе прогрелся до плюс 11 градусов. Но к ночи температура упадет до плюс 1 градусов, а вот по области возможны небольшие заморозки