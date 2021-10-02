Опасный рекорд: атмосферное давление в Москве превысит норму на 20 единиц

Атмосферное давление в Москве побило почти полувековой рекорд и продолжит повышаться еще 4 дня подряд. По данным синоптиков, показания барометров превысят норму примерно на 20 единиц. Такое давление для человека сопоставимо с погружением в шахту на глубину больше двухсот метров.

В зоне особого риска – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи рекомендуют им в ближайшие дни отказаться от физических нагрузок, не есть острое, соленое и жареное, а также не курить и не употреблять алкоголь. Ожидается, что давление начнет снижаться в среду, 6 октября, предупреждает телеканал "Россия 24".