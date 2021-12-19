Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года

Рекордно низкое для 19 декабря атмосферное давление зарегистрировано в 5 утра на главной метеостанции Москвы – ВДНХ. Оно составило 973,8 гПа (730,6 миллиметра ртутного столба). Таким образом, был обновлен рекорд 1996 года со значением 974,1 гПа (730,6 миллиметра ртутного столба), сообщается на сайте "Метеоновости".

Между тем атмосферное давление продолжило падать – в 10 утра на метеостанции ВДНХ зарегистрировано уже 967,1 гПа (725,6 миллиметра ртутного столба).

Причиной стал находящийся над столичным регионом стал глубокий североатлантический циклон с давлением в центре менее 990 гПа.

Самое низкое давление в декабре зафиксировано 15-го числа – 48,5 гПа (711 миллиметра ртутного столба).

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столице почти на 30 единиц ниже нормы.

Сейчас в Москве продолжается снегопад, который завершится только 20 декабря. По прогнозам ведущего сотрудника Центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, к 26 декабря сугробы в городе вырастут вдвое больше положенной нормы, что опережает климатический календарь на месяц.