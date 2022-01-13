Москвичей ждет рекордно низкое атмосферное давление

Синоптики предупредили о резком снижении атмосферного давления. По данным ведущего сотрудника Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, столбики термометров опустятся с привычных 745 мм рт. ст. до 716 мм рт. ст.

Причина нового витка непогоды над столичным регионом – прохождение циклона "Эльза". Таких значений московские барометры не показывали с 1948 года.

Давление ниже "барического плинтуса" может вызвать плохое самочувствие не только у метеозависимых, но и у вполне здоровых людей.

Помимо этого, на Москву и область обрушится новая порция снега. Количество осадков в четверг-пятницу может составить 20-25% месячной нормы. Пик интенсивности придется на середину пятницы.