Бизнесмен и корреспондент: на МКС летят туристы

На Байконуре установили на стартовой площадке ракету с кораблем "Союз МС-20". Запуск запланирован на 8 декабря. К Международной космической станции (МКС) отправятся россиянин Александр Мисуркин и двое японцев – миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Это первый полет космических туристов на "Союзе" на МКС за 11 лет.

Рассвет в степях Байконура: из ангара – цеха предполетной подготовки – появляются сопла ракетоносителя "Союза 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20". До стартового стола несколько сотен метров.

Везут ракету со скоростью пешехода, бережно. Пока она лежит, можно оценить ее длину – это больше 46 метров. Чуть позже ее установят, и уже вернее будет говорить по-другому: этот "Союз" высотой с шестнадцатиэтажку.

Командир экипажа – Антон Мисуркин. Для него это третий полет, в котором он также выполняет роль корреспондента ТАСС. Все это – подготовка к первому за 11 лет запуску туристов за пределы Земли. Причем впервые летят сразу два туриста. Они из Японии: миллиардер Юсаку Маэдзава и его личный ассистент и партнер Ёдзо Хирано.

При установке ракеты один из самых ответственных этапов специалисты называют вертикализацией. Работать приходится в сложных метеоусловиях: на Байконуре прошел дождь, который быстро превратился в лед.

После того как ракету поставили, смыкаются так называемые фермы обслуживания – стартовый элемент, без которого подготовку не провести. Впереди два дня самых тщательных тестов и проверок, а затем ракета предстанет перед зрителями в другом облике. После заправки низкотемпературным топливом корабль покроется инеем – он придаст так Старт "Союза" с площадки номер 31 запланирован на 10:58 по московскому времени 8 декабря. На МКС экипаж проведет 12 дней и вернется в том же составе.