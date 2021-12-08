Космические туристы перешли с "Союза" на борт МКС

Экипаж корабля "Союз МС-20", включающий космонавта Александра Мисуркина и двух туристов из Японии, перешел на борт Международной космической станции. Ранее сообщалось об успешной стыковке "Союза" с МКС.

Фотография с борта МКС, на которой запечатлены вновь прибывшие вместе с членами работающей на станции экспедиции, появилась в Twitter "Роскосмоса".

Помимо Мисуркина на МКС прибыли японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Действующая на МКС миссия состоит из космонавтов Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, астронавтов Марка Ванде Хая, Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

Вместе с космическими туристами "Союз" доставил на борт МКС новогодние подарки и письма от родных для членов экспедиции, а также оборудование для научных экспериментов – всего 162 килограмма полезного груза.

Туристы пробудут на станции 12 суток. Утром 20 декабря "Союз" под управлением Мисуркина доставит их обратно на Землю.