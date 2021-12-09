Невероятные приключения японцев на МКС… Начинаются

На Байконуре есть много традиций перед запуском. Одна из них – путь из гостиницы до автобуса; этот путь нужно проделать под песню "Трава у дома" группы "Земляне". Специально для космических туристов её перевели на японский.

Впервые за 12 лет за пределы планеты, на МКС, отправляются туристы.

Полёт проходит под руководством опытного космонавта-испытателя Александра Мисуркина. Для него это третья экспедиция на орбитальную станцию.

Для коммерческой космонавтики это большой шаг, ведь впервые за пределы планеты летят сразу двое туристов. Раньше такое было невозможно. Для пилотирования корабля нужны были как минимум двое профессиональных космонавтов. Российские инженеры в этом году смогли адаптировать аппарат так, чтобы справиться с управлением "Союза" можно было в одиночку.

Всего лишь за шесть часов на МКС оказался японский миллиардер Юсаку Маэдзава со своим партнером по бизнесу и ассистентом Едзо Хирано.

Юсаку Маэдзава – один из богатейших людей Японии, коллекционер предметов искусства, который грезил космосом. В преддверии полета Маэдзава запустил опрос в интернете, какие эксперименты ему провести на МКС. В итоге выбрал 100 заданий. Среди них: постричься в невесомости, надеть брюки без рук, запустить бумажный самолетик, сыграть в гольф и в бадминтон.

"Всё-таки для них это уникальное развлечение, одновременно элемент шоу. Мы уверены, что это адекватные и абсолютно подготовленные специалисты", – говорит гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На подготовку к полету ушло 100 дней – тренировки, тесты, обучение. Сложнее всего самураю давались бесконечные вращения.

"Мы летим на "Союзе", и я испытываю огромное доверие, учитывая великую историю этого космического корабля, огромное количество его достижений и высокую оценку технического состояния "Союза", – заявил Юсаку Маэдзава.

На борту станции туристический экипаж проведёт 12 дней. Вернутся на Землю в том же составе.