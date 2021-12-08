"Союз" с туристами приближается к МКС

На Международной космической станции (МКС) ждут космических туристов. Уже в 16:41 к станции должен причалить "Союз". На его борту – один из богатейших людей Японии вместе со своим бизнес-партнером. Командир экипажа – россиянин. Необычен не только состав космической миссии, но и ее программа: от вполне научных экспериментов до ведения блога и доставки новогодних подарков.

Рев двигателей ракеты "Союз 2.1а" разносится по космодрому Байконур. Ровно 10:38 по московскому времени в первые за 12 лет за пределы планеты, на МКС, отправляются туристы.

Полет проходит под руководством опытного космонавта-испытателя Александра Мисуркина. Он в центре кабины. Для него это третья экспедиция на МКС. Ответственность высока: управлять кораблем пришлось в одиночку. Для этого специально адаптировали аппарат – до этого для пилотирования нужно было как минимум двое.

Это стало возможным только в нынешнем году и это большой шаг для коммерческой космонавтики, ведь впервые за пределы планеты летят сразу двое туристов. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава со своим партнером по бизнесу и ассистентом Ёдзо Хирано. Накануне они признавались, что сильно переживают, но на той же продувке и примерке скафандров улыбаются – кажется, волнения вовсе нет.

Юсаку Маэдзава – один из богатейших людей Японии, который страстно грезит о путешествиях за пределы планеты. После тура на МКС он планирует совершить полет вокруг Луны. Что важно, он доверился российскому опыту покорения космоса.

На подготовку к полету понадобилось сто дней тренировок, тестов, обучения. Стоимость такой путевки не раскрывается, но, по разным данным, ранее туристический полет на МКС оценивался от 20 до 40 миллионов долларов.

На борту станции экипаж проведет 12 дней, а затем вернется на Землю в том же составе.

В преддверии полета Юсаку Маэдзава запустил опрос в интернете – пользователи давали задания миллиардеру. Тот выбрал сто из них и обязался выполнить их на МКС. Для некоторых из них нужно оборудование, которое экипаж везет с собой вместе с новогодними подарками для российских членов станции.