Скорость распространения "омикрона" вынуждает ужесточать меры

Новый штамм коронавируса мог получить часть генетического материала от вируса, который вызывает простуду. К такому выводу пришли американские ученые. Исследователи предположили, что именно из-за этой особенности, "омикрон" чаще протекает бессимптомно, при этом носитель вируса быстрее заражает других.

Новые случаи заражения – в Италии, Черногории и Перу. В Нидерландах заболела бывшая королева Беатрикс. Скорость распространения нового штамма вынуждает власти многих стран ужесточать меры. Так, в Каталонии начали действовать ковид-пропуска. Без них теперь нельзя в спортзалы, кафе и рестораны.

"Я встречала людей, которые приходят сюда и думают, что я или мои сотрудники впустим их без сертификата. Думают, что постоянные клиенты и им все можно. А потом удивляются, что я выгоняю их. Я не хочу платить за них штрафы. А главное – я хочу сказать: невакцинированных, как мне кажется, у нас намного больше, чем вакцинированных, увы", – говорит владелица бара.

В Каталонии уже два заболевших новым штаммом. И три случая заражения в Мадриде. Испания переживает шестую волну коронавируса. Чтобы прервать цепочку заражений, власти рекомендуют крупным компаниям перевести часть сотрудников на удаленку и привить всех, кто останется в офисах.

Это же рекомендуют и в Италии. Там ковид-паспорта действуют давно. Прививка нужна врачам, учителям и всем, кто работает с людьми. Те, кто уже вакцинировался, теперь предлагают это другим. Сделать укол можно, например, в парикмахерской. Владельцы салона красоты в Палермо предлагают и подстричься, и привиться.

"Я пришел сюда просто посмотреть. Мне стало интересно. А потом и побрился и только что сделал прививку. Два в одном, как в рекламе шампуня", – говорит посетитель.

Ну а в Германии за прививку наливают пиво. Стакан бесплатного напитка можно получить в одном из кафе Вупперталя. Девиз паба: "пиво и бустеры". Клиентов много, необычное место вакцинации и бонус – притягивают.

"Я давно развивал эту концепцию. Сначала приглашал сделать прививку друзей, потом они начали передавать своим друзьям. Так круг расширился. Все поняли, что это здорово: и прививка и пиво бесплатные", – отметил владелец паба.

В Германии число заболевших растет. Сложнее всего – в Саксонии и Баварии. Там непривитым нельзя почти никуда, без сертификата не впустят ни в метро, ни в электричку. Исключение – супермаркеты и аптеки. В Берлине дискотеки и ночные клубы с новой недели будут открыты, но танцевать внутри помещений запрещено даже привитым.

Чтобы избежать скопления людей в преддверье праздников, с полок магазинов убрали фейерверки. Местные власти не исключают: уже в феврале следующего года вакцинация в Германии может стать обязательной. В последней речи на посту канцлера Ангела Меркель попросила всех сделать прививку.

"Пройдите вакцинацию. Независимо от того, первая ли это прививка или бустерная. Вакцина помогает. Она дает привитому человеку шанс переболеть в легкой форме. Но если мы все сделаем прививку, мы спасем друг друга, нашу страну. Тогда мы наконец-то выйдем из этой пандемии. Еще раз благодарю всех, кто проявляет сознательность и уже вакцинировался".

В Греции призывают ревакцинироваться, не дожидаясь полугода с момента первой прививки. Новый штамм испугал и Францию. Там без ковид-сертификата почти никуда не пускают, но многих запрет не останавливает. Отменять авиарейсы из эпицентра заболеваемости новым штаммом Франция не планирует. Однако ограничения по въезду в страну все-таки есть. Всем, кто прилетает в республику, нужно сдать тест и две недели посидеть в карантине.

Великобритания действует жестче. Отныне в Соединенное Королевство из ЮАР смогут прилететь только люди с британскими паспортами.

"В Англии уже зарегистрировано 27 случаев Омикрона. И этот показатель растет. Все эти люди прилетели из Нигерии. Поэтому мы добавляем эту страну в красный список. Уже в понедельник в Британию оттуда смогут прилететь только наши граждане", – заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

"Омикрон" выявили в 10 штатах США. При этом в двух случаях новый вариант коронавируса нашли у тех, кто не покидал Соединенные Штаты. Всем прилетающим в Америку нужны тесты и обязательный карантин до получения результата.

"Мы просто хотим всех предупредить. Люди стремительно заболевают. Мы фиксируем случаи нового штамма. Пока из всех возможных вариантов защиты у нас есть только вакцина. Мы не знаем, насколько она защищает, но то, что с ней вы перенесете болезнь легче, это точно", – говорит губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

В Канаде на фоне появления "омикрона" привиться просят даже детей. Причем уговаривают необычным образом.

"Ты сможешь получить вакцину, как только тебе исполнится пять лет. Я знаю, что ты взволнован, я знаю, что тебе не терпится!", – сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Чтобы победить "омикрон", производители вакцин вызвались модернизировать имеющиеся препараты. Ученые говорят – это несложный процесс. И вакцины, способные отразить атаки всех известных штаммов, будут готовы уже в новом году.