Путин и Моди начали встречу в Нью-Дели

В Нью-Дели началась встреча российского президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщают телеканал "Россия 24" и медиаплатформе "Смотрим". Лидеры государств первым делом сфотографировались на лужайке, оформленной флагами двух стран.

Это первая встреча двух лидеров с начала 2019 года, когда Моди приехал во Владивосток. Также они виделись на саммите БРИКС в том же году.

Ожидается, что в ходе переговоров Путин и Моди обсудят актуальные вопросы международной повестки, в том числе совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также лидеры стран, вероятно, затронут темы стратегической стабильности, борьбу с террористической угрозой, а также ситуацию в Афганистане.

Помимо этого Путин и Моди побеседуют о развитии двусторонних отношений, в том числе экономических.