Папа Римский назвал грех архиепископа Парижа незначительным

Папа Римский Франциск прокомментировал отставку парижского архиепископа Мишеля Опети. По мнению понтифика, грех священника невелик, а то, что авторитет Опети пострадал из-за слухов, несправедливо.

По словам Франциска, "было много болтовни" насчет проступка архиепископа. При этом глава католической церкви не отрицает, что Опети согрешил.

"Но кто из нас не грешен? – цитирует понтифика ТАСС. – Разговоры разрушили его славу, а тот, кто утратил авторитет, не может управлять".

И это, по мнению, Папы Римского, несправедливо, тогда как "ласки и массажи – не самый большой грех".

2 декабря Франциск принял отставку архиепископа Парижского Мишеля Опети. СМИ уличили священника в интимной связи с прихожанкой. Сообщалось, что они состояли в близких отношениях с 2012 года – тогда Опети еще был генеральным викарием.

Архиепископ подтвердил, что женщина проявляла к нему интерес, но полностью опроверг сообщения об интимной связи с ней.

В Римско-католической церкви ранее неоднократно поднимался вопрос об отмене целибата, однако Франциск высказался против такого решения. Хотя, в 2019 году Папа Римский сам называл секс "Божьим даром". Однако насчет безбрачия он высказался так: "Целибат является даром церкви. Я не согласен с тем, чтобы разрешить факультативный целибат".

Франциск подчеркивал, что будущему священнику нельзя давать выбор, соблюдать целибат или нет. Однако он допускал, что в отдаленных местностях, где священников не хватает, можно было бы привлекать к службе "благочестивых мужей".