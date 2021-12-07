ЧП на "Листвяжной": осталось обследовать менее километра выработки

В шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошла авария, горноспасатели продолжают работы. Ими проведена разведка ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров. К настоящему времени необследованными остаются 890 метров горных выработок при общей протяженности шахты 41 километр.

Сейчас газовая обстановка в шахте стабилизировалась, что позволяет вести откачку воды, брать пробы, восстанавливать вентиляцию. Работы ведется круглосуточно, передает ТАСС.

Как сообщалось, трагический инцидент на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошел 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, в том числе, пяти горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела, арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и проводившие проверки два сотрудника Ростехнадзора.