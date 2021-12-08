"Украину вывели за скобки": как оценивают переговоры в США и России

Анализируя беседу Владимира Путина с Джозефом Байденом, американские СМИ не упустили возможность высмеять своего же президента. Начали сразу с приветствия.

"Привет! Я ни капли не сомневаюсь, что в этот момент у Путина уже тряслись поджилки", – иронизирует комментатор Fox News Шон Хэннити.

Ирония в эфире "Фокс Ньюс" быстро сменилась гневом. Американского лидера обвинили в том, что Вашингтон не в силах диктовать свои условия Москве.

"В каком положении США сейчас? Высокая инфляция, растущая безработица, стагнирующая экономика. Президент, который не может совладать с повесткой дня, который находится в явном когнитивном расстройстве. И в то же время мы видим Россию, позиции которой гораздо лучше", – говорит Кэтлин Макфарлэнд, бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности.

Американская пресса наперебой пишет о слабости переговорных позиций Байдена. Издание The Hill напоминает о спешном выводе войск США из Афганистана. В вину главе Белого дома ставят и то, что он не стал грозить новыми санкциями газопроводу "Северный поток-2". Тут – возмущение до хрипоты.

Он сдался! И в то же время позволил России взять в руки кнут и с его помощью управлять всей Европой!

Вашингтон постоянно увязывал строительство магистрали с транзитом газа через территорию Украины. Как раз украинская проблематика стала центральной в разговоре двух лидеров. И это вызвало недоумение даже в самих Штатах.

"Единственный вопрос, который имеет значение: как вмешательство в дела Украины помогает интересам США? Но никто в США об этом не спрашивает", – подмечает обозреватель Fox News Такер Карлсон.

Не поднимался такой вопрос и на слушаниях в комитете по иностранным делам в американском Сенате. Заседание шло почти в одно время с беседой Путина и Байдена. Зато заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд – та самая, которая раздавала печеньки на киевском майдане в 2014 году – снова стала пугать российской угрозой.

"Обеспокоенность заключается в том, что Путин стремится воссоздать Советский Союз, как проект своего наследия. А затем, кто знает, насытится ли он этим или решит пойти дальше", – выражает свои опасения Нуланд.

Впрочем, эти политические манипуляции не остались без ответа из Кремля.

"На пространстве бывшего Советского Союза появились достаточно давно и вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития. Это и Содружество Независимых Государств, и более продвинутые организации по интеграции, такие как ЕАЭС, и еще более продвинутые союзные структуры, такие как Союзное государство России и Белоруссии. Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться", – комментирует эти опасения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А вот в Европе, наоборот, беспокойство вызывают угрозы Вашингтона нарастить присутствие сил НАТО в Восточной Европе. В свою очередь Владимир Путин заявил Джозефу Байдену, что Москва заинтересована в юридических гарантиях, которые исключают расширение Альянса в сторону российских границ.

- Думаете, лидерам удалось найти дипломатическое решение в ходе переговоров?

"Маловероятно, учитывая позиции, которые занимают обе стороны. Россия обозначила "красные линии" и Западу – НАТО, ЕС и союзникам – нужно их соблюдать. Но Североатлантический альянс может не согласиться с такими условиями: никогда не принимать Киев в свои ряды, отказаться от строительства своей инфраструктуры на Украине. Получается, есть две абсолютно несовместимые позиции", – считает Роберт Парсонс, ведущий международный редактор France 24.

"Ситуативно произошел сброс напряжения. То есть, если лидеры между собой разговаривают, то говорить о напряжении на границе будет уже сложно. Второй момент, крайне важный – поручения двух лидеров своим помощникам вести переговоры по урегулированию ситуацию на Донбассе. Это ключевой вопрос, который говорит, что об Украине без Украины уже договорились, Украину вывели за скобки", – считает Родион Мирошник, политический эксперт, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу.

Косвенно это подтверждают и действия самого Вашингтона. О деталях разговора с российским лидером Джозеф Байден уведомил по телефону Германию, Британию, Францию, Италию. А вот в Киев не позвонил. В Москве беседу двух президентов по украинскому вопросу восприняли с осторожным оптимизмом.

"С оптимизмом, – говорит Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе РФ, – потому что слова президента США Байдена о том, что минские соглашения должны выполняться – это дорогого стоит. Почему с осторожным оптимизмом – хватит ли у Байдена желания и возможности заставить Зеленского выполнять эти соглашения".

Такие же оценки и по поводу самих российско-американских отношений. В ходе беседы сам Байден заговорил о работе дипмиссий – мол, в посольстве США в Москве некому работать. В ответ Владимир Путин предложил обнулить все ограничения и вернуть отобранную Вашингтоном российскую дипсобственность в Штатах. Байден намекнул, что для начала наших дипломатов туда могут пустить.

"Сейчас пойдет сверка часов на межведомственном уровне – и между внешнеполитическими ведомствами, и между ведомствами, которые отвечают за вопросы обороны и безопасности с обеих сторон. Не исключаю, что и плоскость парламентской дипломатии будет задействована, мы к этой сверке часов давно готовы. Волшебного выключателя, волшебного тумблера в плюс из минус не существует", – считает Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам.

Общение лидеров России и США продолжится – об этом они сами договорились в ходе двухчасовой беседы. Но точные сроки, когда состоится следующий разговор, стороны пока не обозначили.