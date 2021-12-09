Озвучены варианты "предупредительного удара" по России

Евроатлантическому сообществу следует нанести по России "предупредительный удар" в виде отключения от SWIFT, заявил заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский. В эфире YouTube-канала Open Ukraine сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского отметил, что в числе прочих есть возможность задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT.

Бжезинский подчеркнул, что нужен комплексный подход по "сдерживанию России".

Это не первая угроза в адрес России на фоне введения антироссийских санкций. Об отключении от SWIFT нередко говорят в последнее время на фоне заявлений о "подготовке к войне с Украиной". Москва не раз опровергала подобные обвинения. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.

При этом по словам представителя системы SWIFT в России Романа Чернова, отключение России от системы никому не выгодно. В Центробанке также отмечали, что не видят подобных рисков, кроме того, для собственной защищенности в стране создали Систему передачи финансовых сообщений.