Киеву рекомендуют отказаться от тактики мелкого фола

Украине нужно отказаться от тактики мелкого фола. С таким заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам государственного деятеля, за провокациями Киева стоит задача отодвинуть решение действительно сложных вопросов. В частности, речь идет об инциденте в Азовском море.

В четверг вечером, 10 декабря, стало известно, что корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива. Он не выполнял требования изменить курс. Вскоре корабль двинулся обратно.

ФСБ России расценила действия экипажа как провокационные. Стоит отметить, что инцидент совпал по времени с переговорами Джо Байдена и Владимира Зеленского.