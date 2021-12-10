"Спор есть спор": в Кремле сказали, арестуют ли Сокурова

Об аресте режиссера Александра Сокурова не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На заседании Совета по правам человека Сокуров резко обратился к президенту Владимиру Путину и получил жесткий ответ. На следующий день режиссер предположил, что может быть арестован, но избежать он этого не сможет, если такое решение будет принято.

Президент очень по-доброму относится к Сокурову, подчеркнул Песков, но спор есть спор.

В своем выступлении Сокуров говорил о политизации силовиков, отсутствии сильной оппозиции, напомнил про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной и предложил исключить из состава РФ территории, которые не хотят быть частью нашей страны. Президент отметил, что это не выступление, а манифест, набор страхов части граждан. Некоторые гипертрофированы, некоторые выбраны странным образом. Говоря о территориальных спорах, Путин напомнил про Югославию и заверил, что это волеизъявление людей, согласно Конституции. И предложил Сокурову подумать, прежде чем говорить о каких-то вещах. Позже Сокуров признал, что сильно огорчен, потому что президент, вероятно, неправильно его понял, не вник в суть сказанного. Или же, как признал режиссер, он сам не профессионально задал вопрос, потому что не политик, в обычный человек со стороны. Режиссер уверен, что резкий ответ Путина связан с тем, что глава государства неверно его понял.