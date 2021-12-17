Путин обеспечит Сокурову безопасность, если это потребуется

Кинорежиссер Александр Сокуров отправил в президентский Совет по правам человека письмо, в котором извинился за устроенную на последнем заседании СПЧ дискуссию с президентом России Владимиром Путиным. Послание адресовано главе Совета Валерию Фадееву.

Письмо не было предназначено для прессы, но каким-то образом просочилось в СМИ. Сам Сокуров подтвердил, что его послание не предназначено "для какого-либо публичного обсуждения", и поэтому не стал комментировать ситуацию.

Член СПЧ Александр Брод подтвердил, что письмо режиссера не должно было попасть в прессу. "Я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории", – приводит слова Брода ТАСС.

В своем послании Сокуров также заявил, что его предупреждают о возможных угрозах, и он опасается за свою жизнь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 17 декабря, что Владимир Путин даст указание правоохранительным органам обеспечить безопасность режиссера, если возникнет угроза его жизни. Но пока подобные опасения преувеличены.

Представитель Кремля отметил также, что после дискуссии Сокурова и Путина на заседании СПЧ поводов для извинений нет, пишет "Интерфакс".