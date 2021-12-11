У Сокурова закончились "дрова"

Александр Сокуров отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего дать правовую оценку его высказываниям о Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что на встрече президента РФ Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) режиссер Александр Сокуров предложил "отпустить" республики Северного Кавказа, в которых, по мнению Сокурова, наблюдается ярко выраженный "национальный характер".

Глава государства не согласился с такой точкой зрения.

Позднее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "на месте компетентных органов дал бы словам нигилиста Сокурова правовую оценку". Он назвал высказывания режиссера антигосударственными и экстремистскими. Парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова.

В беседе с РИА Новости Сокуров отказался комментировать слова Кадырова и отметил, что добавить к своим словам ему нечего. "У меня больше нет дров, чтобы подкинуть в этот политический костер", – констатировал Сокуров.