"Омикрон" уже неделю распространяется в Японии

В Японии "омикрон" впервые смог преодолеть карантинный барьер на границе. Заражение новым штаммом коронавируса диагностировано у гражданина, который въехал в страну неделю назад. До этого все случаи инфицирования "омикроном" удавалось выявлять во время тестирования в международных аэропортах.

В международном терминале главного японского аэропорта Ханэда немноголюдно, но большинство рейсов вылетают и прибывают по расписанию. За минувшие сутки здесь было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, что на данный момент составляет примерно 12 процентов от общего числа суточной заболеваемости по всей стране. Штамм "омикрон" вызывает здесь наибольшие опасения, но принятое в начале декабря решение не пускать в страну иностранцев все-таки оказалось недостаточным.

Запрет на въезд иностранных граждан не распространяется на обладателей долгосрочных виз или вида на жительство, кроме того – японцы могут свободно ездить за границу и обратно, правда, с соблюдением домашнего карантина по прилёту. Поэтому остановить "омикрон" на этапе иммиграционного контроля удается с переменным успехом. Случаев заражения новым штаммом пока мало, но они есть, и с каждым днём их становится все больше.

Сейчас официально их 13 человек, причём последний обнаружили спустя неделю после того, как мужчина прибыл из Шри-Ланки и добрался до дома в префектуре Гифу в 400 километрах от столицы. И хотя заболеваемость в Японии пока сохраняется на достаточно низком уровне – 100-150 человек в сутки, власти увеличивают резерв коек в больницах и уже одобрили начало ревакцинации примерно 1 миллиона сотрудников медицинских учреждений.

- Я рада, что мне сделали укол, помня, что шестая волна эпидемии может ударить в любой момент, а штамм "омикрон" способен спровоцировать новое распространение инфекции.

Решение ускорить переход к этапу всеобщей ревакцинации принято и в соседней Южной Корее, где уровень заболеваемости остаётся рекордно высоким за все время пандемии.

"В настоящее время число заражений стремительно растёт. Суточный прирост превышает 7 тысяч случаев, и эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. Из-за погоды в ближайшие 4 недели люди преимущественно будут находиться в закрытых и переполненных местах, кроме того, мы ожидаем дополнительного ухудшения ситуации в связи со штаммом "омикрон", – рассказал Ли Ги Ир, представитель Минздрава Южной Кореи.

Если еще осенью в Южной Корее говорили, что пришла пора отказываться от ограничений и внедрять новую стратегию: "жизнь с ковидом", то сейчас вновь ужесточают карантинные правила. На фоне роста числа тяжелобольных пациентов в столице запрещено проводить собрания с участием более 6 человек, а в местах общепита, в учреждениях и ряде предприятий людей не пускают без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

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