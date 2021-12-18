Держать оборону от "омикрона" Японии все труднее

На базе ВМС США в Японии расширяется очаг инфицированных коронавирусом. Там выявили уже 158 случаев заражения, при этом пока не удается определить, о каком штамме идет речь. Местные власти предлагали американской стороне провести анализ, но получили отказ под предлогом защиты личных данных военнослужащих. А в соседней Южной Корее на фоне роста заболеваемости ковидом ужесточили ограничительные меры.

Япония держит оборону против проникновения штамма "омикрон", стараясь перехватить инфекцию на границе, но с каждым днем делать это становится все труднее. "Омикрон" уже несколько раз обнаруживали у людей за пределами аэропортов.

В самой стране ситуация пока остается под контролем. Накануне в Японии вновь не было ни одного смертельного случая, в Токио число заражений держится на уровне 20-30 человек в день, а общий суточный прирост уже несколько недель подряд не превышает 200.

Отдельные вспышки удается оперативно локализовать. Сейчас самый крупный кластер заражения – на двух предприятиях в префектуре Гумма. Накануне 52 человек из 180 по всей стране выявлены именно там. Все зараженные изолированы, а те, кто был с ними в контакте, отправлены на карантин.

При этом люди в подавляющем большинстве продолжают дисциплинированно ходить в масках, соблюдать дистанцию, а правительство сегодня решило продлить запрет на въезд иностранных граждан, который пока действует до конца декабря.

Куда больше опасений связано с теми иностранцами, чьи перемещения не находятся под японским контролем. На одной из американских баз на южном острове Окинава зараженных уже 99 человек, а ротация личного состава там проходит без участия японских иммиграционных и санитарных властей.

"Нам известно, что несколько новых случаев заражения коронавирусом выявлены на военной базе США Кэмп-Хансен. В ответ на это японское правительство настоятельно требует от американской стороны обеспечить полноценный карантин для зараженных, определить, кто был с ними в тесном контакте ранее, усилить меры по предотвращению распространения инфекции и предоставить нам всю информацию", – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

В Южной Корее "омикрон" распространяется повсеместно. Двадцать новых случаев только за минувший день, общее число инфицированных – опять свыше 7 тысяч в сутки, а количество тяжелобольных пациентов достигло нового исторического максимума – 989 человек.

Сегодня ресторанам, барам и прочим местам общепита предписано закрываться после 9 вечера, обслуживать разрешено только полностью вакцинированных или сдавших ПЦР-тест клиентов. Южнокорейский бизнес вынужден вновь затягивать пояса.

"Многие компании, несмотря трудности, продолжали вести бизнес на протяжении этих двух лет, хотя всерьез говорить об уровне продаж нет никакого смысла, потому что они составляют лишь 10-ю часть от того, что было до пандемии. Даже если они хотят закрыть бизнес, им необходимо расплатиться по кредитам", – говорит глава Ассоциации частных собственников Пак Сок Ен.

Помимо ограничений для бизнеса сегодня в Южной Корее введены новые правила проведения частных собраний. Допустимое число участников сокращено с 6 до 4 человек.