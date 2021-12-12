На российских ядерных объектах "сидели" американцы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что представители американских спецслужб в девяностых присутствовали даже на предприятиях ядерного комплекса в РФ, то есть лезли везде. И если не были сотрудниками ЦРУ, наверняка отчитывались и в ЦРУ, и Госдеп о сделанной работе. Об этом глава государства рассказал в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Но сам он был тогда заммэра Петербурга и не занимался высокой политикой, так что решений не принимал. А американцам даже не нужно было проявлять большую изобретательность. Было подписано соглашение между странами, в рамках которого американские специалисты сидели на предприятиях ядерного комплекса и могли ходить туда как на работу – каждый день, подчеркнул президент.

Также Путин говорил, что в девяностых годах на РФ было много рычагов давления извне, и страна утратила значительную часть суверенитета, была слабой и зависимой от различных экономических и политических механизмов.

Смотрите фильм "Новейшая история" на телеканале "Россия 1" 12 декабря в 22:40.

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