Экс-министр науки и технической политики РФ Борис Салтыков заявил, что в подведомственном ему учреждении в 1991-1996 гг. кадровых сотрудников США не было. Салтыков сам прошел стажировку в Национальном научном фонде США, потом с командой придумал реплику National Science Foundation Америки – Российский фонд фундаментальных исследований. Но сотрудников ЦРУ в штате министерства не было.

Бывший глава СПЧ Михаил Федотов, который сначала стал замминистра, а потом и министром печати и информации, рассказал, что црушника видел лишь однажды – на российско-американском конгрессе юристов в 1989 году. Но Путину виднее, признал Федотов, все-таки президент тогда возглавлял ФСБ. Но сам он с сотрудниками ЦРУ не сталкивался, передает РИА Новости.

В свою очередь, председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов указал на отсутствие целенаправленного влияния со стороны американцев. Ельцин и его команда сами стремились к сотрудничеству, никакой инициативе со стороны ЦРУ и не нужно было, правительство предложило себя само. Их там брали на содержание, называли великими, во что они, в конце концов, начинали верить сами. Хасбулатов предположил, что Путин мог этого не знать, потому что находился в Петербурге, передает "Говорит Москва".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в российском правительстве в середине девяностых работали кадровые сотрудники ЦРУ США. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства рассказал, как в начале 2000-х пресек их деятельность. Путин указал, что впоследствии они привлекались к уголовной ответственности в США за участие в приватизации, что является нарушением американского законодательства. И это только один пример попыток вмешательства в дела РФ, на самом деле их гораздо больше. В частности, на российских объектах ядерного оружейного комплекса работали американские специалисты – "стол стоял и флаг американский". Видеотрансляция заседания доступна на платформе "Смотрим".