"Очень маловероятно": заявление госдепа о "Северном потоке – 2"

Вряд ли газопровод "Северный поток-2" заработает в случае агрессии против Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Сейчас через трубопровод газ не проходит, но это рычаг, с помощью которого можно воздействовать на Россию, потому что президент Владимир Путин хочет, чтобы через трубопровод пошел газ. Очень маловероятно, что он начнет функционировать, если Россия вновь начнет действовать против Украины, заявил Блинкен в интервью NBC. И подчеркнул, что президенту Путину нужно это учитывать, принимая решение о следующем шаге.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что газопровод "Северный поток – 2" является рычагом давления Запада на Россию, чтобы она не вторглась на территорию Украины.

В последнее время Запад и Украина обеспокоены по поводу того, что Россия стягивает военные силы к границе с Украиной. Москва неоднократно отмечала, что Россия перемещает свои войска на своей территории – это никого не должно волновать и не несет никакой угрозы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называет подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. И предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Москва также не раз подчеркивала, что "Северный поток – 2" – коммерческий проект, который реализуется совместно с европейскими партнерами.