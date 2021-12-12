Моргенштерн обратился к серьезным дядям и тетям

Рэпер Алишер Моргенштерн обвинил директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в самопиаре. Он выложил в сторис Instagram тот самый секретный файл, где перечислены темы для песен и иностранные организации. Моргенштерн обратился к серьезным "дяденькам и тетенькам" и попросил на нем не пиариться. Молодой артист уверил, что в России живет неглупый народ, который все понимает – что заявления такого рода влияют только на повышение цитируемости их авторов.

Ранее Мизулина заявила, что Моргенштерн получает иностранное финансирование. По словам общественного деятеля, в России есть ряд исполнителей, блогеров, которые распространяют контент, связанный с пропагандой наркотиков, насилия. Мизулина считает, что артистам такого плана дается определенный файл с указаниями. И напомнила, что о финансировании Моргенштерна со стороны других государств уже писали в СМИ. Кроме того, о том, что артист является драгдилером, ранее заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. После этого рэпер покинул страну.