ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Европейский союз вводит санкции против частной военной компании "Вагнер" и связанных с ней людей. Соответствующий документ утвердил Совет ЕС по иностранным делам. Всего под ограничения попадают 3 юридических и 8 физических лиц.

Речь идет о компаниях "Меркурий", "Велада" и "Евро Полис". В частности, последняя, уверены в ЕС, заключила несколько контрактов с правительством Сирии, согласно которым "Евро Полис" получает 25% доходов от захваченных "Вагнером" нефтяных и газовых месторождений, пишет агентство "Интерфакс".

Также Евросоюз уверен, что люди и организации, против которых вводятся санкции, угрожают миру, безопасности и стабильности в Ливии, причастны к дестабилизации ситуации в Сирии, посягали на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Что касается физических лиц, то в санкционном списке оказались Александр Кузнецов, которого называют командующим, и Дмитрий Уткин. Его считают основателем ЧВК "Вагнер".