МИД Турции заявил о возможной нормализации отношений с Арменией

МИД Турции заявил, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для нормализации взаимоотношений. Вскоре также будет открыто чартерное авиасообщение с Арменией. Граница между Арменией и Турцией была закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Турецкой Республики и добавили, что вскоре будет открыто чартерное сообщение с Ереваном.

Дипломаты отметили – Анкара действует совместно с Азербайджаном.

Граница между Арменией и Турцией была закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. В Москве не раз призывали к диалогу. В сентябре текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова и дальше содействовать улучшению отношений Анкары и Еревана.