Супербыстрый "омикрон" грозит испортить Рождество

Первая смерть от "омикрона". Жертва нового штамма – из Британии. Там уже десятки заболевших "омикроном" – и таких все больше среди вновь инфицированных. Чтобы победить вирус, жителей призывают к вакцинации. Эта тема временно объединила правительство и оппозицию.

"Рождество – семейный праздник. Мы должны его провести вместе в заботе друг о друге. Но сейчас мы переживаем опасный момент. Новый штамм коронавируса быстро распространяется. Давайте используем эти праздничные каникулы для вакцинации. Прогуляйтесь и сделайте прививку. Это касается всех и даже подростков старше 12 лет", – говорит лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

Кажется, обещанного ранее Рождества без локдауна в Британии уже не будет. Накануне премьер Королевства заявил: через неделю ситуация ухудшится, повода для оптимизма нет. Тем более, среди заразившихся новым штаммом больше тех, кто попадает в больницу.

"Лучшее, что мы можем сделать сейчас – это вакцинироваться и обеспечить себе и всем вокруг нормальное Рождество, домашнее Рождество я бы сказал", – отметил премьер-министр Борис Джонсон.

В Австрии ситуация с коронавирусом тоже напряженная, но лишать жителей праздничного настроения местные власти не планируют. В стране вновь открываются магазины, рестораны и ярмарки. Правда, только для тех, кто сделал прививку или переболел.

"Изоляция была необходима. Мы все правильно сделали. Она нужна была хотя бы для того, чтобы сейчас наслаждаться скорым Рождеством и покупать подарки для близких", – считает жительница Вены.

Вакцинация в Австрии станет обязательной с февраля. За отказ – штраф в 600 евро. Похожая ситуация и в Германии. Там прививка пока добровольная, однако без сертификата никуда не попасть.

Обслуживать клиентов без ковид-паспортов отказались основные немецкие банки. Сотни противников такого решения вышли на улицы саксонского Хемница. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

У вакцинированных жизнь налаживается и в Австралии. Там после затяжных карантинов многие штаты открывают внутренние границы. Спустя два с лишним года пандемии аэропорт Брисбена вновь встречает привитых австралийцев.

"Мой сын и невестка сейчас прилетят из Англии. Они должны были пожениться в 2020, но отложили свадьбу. Наконец-то они возвращаются домой и сделают это здесь. 5 лет их не было дома. Я так взволнована", – говорит местная жительница.

Но правительство по-прежнему переживает из-за низких темпов вакцинации. Зазывая всех на прививку, австралийский премьер, кажется, забыл о приличиях.

"Вы должны сделать прививку. Мы уже не знаем, как вас просить и уговаривать. Этот процесс напоминает мне картину, когда овец загоняют в угол. Ой, я не имел в виду "овец", хотел сказать по-другому", – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В Австралии без ковид-серфиката врачам и учителям нельзя приходить на работу. Из-за высокой заболеваемости многие штаты вынуждены продлевать локдаун. Непривитым можно только за продуктами и в аптеку. А в Канаде и это хотят запретить. Накануне власти провинции Нью-Брунсвик (недалеко от Монреаля) разрешили магазинам не продавать тем, кто не вакцинирован, даже еду.