Мурашко: механизм выдачи новых ковидных сертификатов прорабатывается

Механизм выдачи сертификатов по результатам анализа на антитела к коронавирусу сейчас прорабатывается, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Предложения по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесенном заболевании были озвучены, – цитирует министра РИА Новости​​​. – Конкретные механизмы сейчас прорабатываются".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянам с положительным результатами ПЦР-тестов и при наличии антител будут давать сертификат переболевшего. Действовать он будет год.

Таким образом получить сертификаты смогут те, кто переболел коронавирусом бессимптомно. Также документ смогут получить те, кто привился иностранными вакцинами, не зарегистрированными в РФ.