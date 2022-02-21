Переболевшие ковидом неофициально могут получить сертификат

Минцифры России в понедельник запустило новый сервис на портале Госуслуг. Как говорится в сообщении министерства, граждане могут получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к коронавирусу.

Такой сертификат будет сформирован, если получатель ранее официально не болел COVID-19 и не вакцинировался. Сертификат по уровню антител можно получить только один раз.

Минцифры напоминает, что лаборатория, в которой сдается тест, должна иметь возможность передавать результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС при наличии, говорится в сообщении ведомства. Документ будет действовать в течение полугода.

Как пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов, сервис "расширит возможности граждан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращались за медицинской помощью".

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