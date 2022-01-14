Голикова: изменения для выдачи сертификатов должны быть приняты до 1 февраля

Изменения в порядке выдаче сертификатов по уровню антител должны быть приняты до 1 февраля. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что сейчас ведётся активная работа по тестированию готовности информационных систем выдавать документы тем, кто не обращался к врачу, перенес болезнь без симптомов, но имеет антитела по тесту.

Соответствующие приказы Минздравоохранения и Роспотребнадзора должны быть приняты до 1 февраля 2022 года, подчеркнула Голикова на брифинге в пресс-центре российского правительства.

Тех, кто имел положительный ПЦР-тест на коронавирус, но не обратились к врачу, по анализу базы Роспотребнадзора, насчитывается порядка 300 тысяч человек. Все они сделали позже анализ на антитела, которые подтвердили наличие у них иммунитета. Это показывает, что эти люди переболели коронавирусом и теперь смогут претендовать на выдачу ковид-сертификатов на год.

На полгода по тесту на антитела сможет получить ковид-сертификат иностранец или россиянин при наличии положительного теста на антитела, переболевший за границей или вакцинированный иностранной вакциной. Такие условия будут действовать в связи с тем, что поскольку у России нет взаимного признания сертификатов о вакцинации с другими странами.

На полгода смогут получить сертификат и те, у кого положительный ПЦР-тест не фиксировался, но у них есть антитела.

С 11 марта 2020 года в мире коронавирусом заболели более 320 миллионов человек, примерно 5,5 миллиона из них умерли.

В России COVID-19 заразились более 10 миллионов 747 тысяч человек, коронавирус стал причиной смерти 319 тысяч 911 российских пациентов.

По данным на 14 января, на фоне распространения омикрон-штамма число заражений коронавирусом в России увеличилось до 23,8 тысячи за сутки.