"Путь" пациента: кто сможет получить COVID-сертификаты

Переболевшие без обращения к врачу, бессимптомно, привитые российскими вакцинами за рубежом и привитые иностранными – смогут получить свои сертификаты. Изменения в законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии уже поручено подготовить профильным ведомствам. А уже в ближайшее время к данным в сертификате добавится и пункт "медотвод".

"Именно для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Что мы понимаем под расширительной трактовкой? Кроме данных о проведённой вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесённой болезни, через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе – либо временном, либо постоянном", – заявила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ.

О необходимости уточнения перечня заболеваний накануне говорили на встрече с фракциями. Список четких противопоказаний к вакцинации представят уже в декабре. Его утвердят и доведут до всех медицинских организаций. Как ещё можно облегчить "путь" пациента, говорили уже сегодня на заседании комитета по безопасности.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов и за законопроект, и за его дальнейшее усовершенствование.

"Помимо того, что у нас должен быть чёткий и понятный перечень этих заболеваний, очень важно информирование всей системы здравоохранения по вертикали, информирование этих целевых групп и понятная маршрутизация. Человек должен понимать, что если он имеет этот диагноз, – к кому он должен пойти, какую справку получить и как дальше будет все происходить. И в связи с этим, если эта группа людей будет нуждаться, допустим, в ПЦР-тестировании для посещения общественных мест, то я ставлю вопрос, что такое тестирование должно быть бесплатным, потому эти люди не виноваты. Они, может быть, и пошли бы прививаться, но у них такое заболевание, которое дает медотвод", – говорит Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Заключение профильных комитетов Госдумы однозначное: рекомендовать законопроект к принятию в первом чтении. Инициатива не вводит никаких новых ограничений, а лишь упорядочивает уже существующие. И если два года назад, когда пандемия только приходила в нашу жизнь, волны заболеваемости были медленными, то сейчас распространение вируса происходит стремительно.

"В Россию пришел "омикрон". И в настоящий момент сотрудники центра Гамалеи и Роспотребнадзора выявили уже как минимум восемь штаммов. Позитивная часть: у всех этих людей инфекция текла в лёгкой форме; негативная: мы выделяем от таких людей вирус. Поэтому COVID-19 никуда не делся, и если мы посмотрим на данные не только Российской Федерации, но и на масштабную выборку, которая уже есть в Дании, Норвегии и в Лондоне, то "омикрон" становится доминирующим вариантом. То есть нам предстоит ещё бороться и бороться с COVID-19", – говорит Денис Логунов, заместитель директора по научной работе Центра им. Н.Ф. Гамалеи.

Заключения регионов, профильных комитетов, и Общественной палаты, позиция медицинского сообщества и мнения, собранные на встречах с избирателями. За месяц рассылки в Госдуме собрали палитру всех мнений о документах.

Первое чтение законопроекта пройдёт уже в четверг. С большой вероятностью документ примут. Но самая большая и скрупулёзная часть работы, как говорят депутаты, ещё впереди. Ко второму чтению парламентарии уже готовят поправки.