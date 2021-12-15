Миллионер, владеющий шахтой "Листвяжная", арестован в Кемерове

Управляющий холдинговой компании "Сибирский деловой союз" (СДС), в состав которой входит шахта «Листвяжная», арестован на два месяца. Такое решение в отношении миллионера Михаила Федяева 15 декабря принял Центральный районный суд Кемерова, сообщает ТАСС.

Федяев взят под стражу как минимум до 14 февраля 2022 года. Фигуранту предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия. Своей вины обвиняемый не признает.

В 2020 году Михаил Федяев, по версии журнала Forbes, попал в число двухсот богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивалось в 550 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела в среду по решению суда на один месяц и 11 дней были арестованы генеральный директор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов, главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов.

Кроме того, 27 ноября были взяты под стражу директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Вину никто из них не признал.

Взрыв на шахте "Листвяжная" прогремел 25 ноября. Погиб 51 человек, 106 – получили ранения.