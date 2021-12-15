По делу о взрыве на "Листвяжной" задержан ее основной собственник

По делу об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе задержан ее основной собственник – председатель совета директоров компании "СДС-Уголь" Михаил Федяев. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете России. По данным Forbes, в 2019 году Федяев с состоянием в 600 миллионов долларов входил в список "200 богатейших людей России".

Помимо Федяева, задержаны еще трое подозреваемых: генеральный директор Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов. Их обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности и злоупотреблении полномочиями. Ранее по этому делу были задержаны еще 5 человек.

25 ноября на шахте произошел взрыв метана. Погибли 46 рабочих и пятеро горноспасателей.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал, что все виновные в этой страшной трагедии понесут заслуженное наказание.