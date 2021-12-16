Госдума: высылка дипломатов осложнит отношения России и Германии

Высылка российских дипломатов из-за дела Зелимхана Хангошвили осложнит отношения России и ФРГ, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, процесс был политически мотивированным и с пробелами в доказательной базе, это заставляет сомневаться в объективности вердикта. Слуцкий отметил, что "с этого шага начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ".

"Объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в госзаказе на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина", – считает Слуцкий.

Депутат заявил, что "ответ России обязательно последует, он будет адекватным и симметричным".

15 декабря суд Берлина приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова, убившего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года.

Суд посчитал, что Соколов действовал якобы по поручению российских госструктур. После приговора МИД Германии объявил о высылке двух сотрудников российского посольства.