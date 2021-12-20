Берлину не понравилось решение Москвы

Правительство ФРГ сочло необоснованным решение властей России о высылке двух немецких дипломатов. При этом действия Москвы не стали для Берлина неожиданными. Об этом сообщили в МИД Германии.

В ведомстве обратили внимание на то, что высылка российских дипломатов из Германии осуществлена на основе решения суда. Произошло это после вынесения приговора по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. В Берлине посчитали, что убийство в Тиргартене было совершено по заказу российских госорганов.

МИД Германии обратил внимание на то, что действия России осложняют отношения двух стран.

15 декабря стало известно, что в Берлине к пожизненному заключению приговорен россиянин Вадим Соколов (Красиков). Его признали виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.