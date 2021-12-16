МИД: российские дипломаты не имеют отношения к делу об убийстве Хангошвили

Два дипломата, которых объявили persona non grata в Германии, не могут иметь и не имели никакого отношения к убийству полевого командира Зелимхана Хангошвили, заявили в МИД России.

Также российское внешнеполитическое ведомство назвало недружественной акцией высылку сотрудников посольства РФ в Германии.

Напомним, ранее берлинский суд признал виновным россиянина Вадима Соколова в убийстве Хангошвили и приговорил к пожизненному заключению. Германские власти уверены, что полевой командир был застрелен по приказу российских спецслужб.

После вынесения приговора МИД Германии вызвал посла Сергея Нечаева и сообщил ему, что два российских дипломата признаны нежелательными персонами.