Захарова: Москва не оставит без ответа "недружественные действия" Берлина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала "адекватный ответ" на "недружественные действия Берлина". Там решили объявить персона нон-грата двух российских дипломатов.

Посольство России в ФРГ также пообещало, что Москва даст ответ на такой явный недружественный шаг. Диппредставительство заявило решительный протест, подчеркнув, что "подобные немотивированные действия (…) не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время".

Мария Захарова тем временем написала в Telegram, что "в ближайшее время будет сделано заявление на этот счет".

Ранее в среду, 15 декабря, МИД ФРГ вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персона нон-грата. Такое решение немецкие власти приняли после того, как суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению россиянина, обвиненного в убийстве. Речь идет об инциденте, который произошел в Тиргартене в 2019 году. Там был застрелен гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Правоохранительные органы назвали убийцей 56-летнего Вадима Красикова.

Убитого Хангошвили в России считают террористом. В Берлине полагают, что его ликвидация была инициирована российскими властями. В Москве отрицают причастность российского руководства к этому преступлению.