Введение QR-кодов: МФЦ можно будет посещать с ПЦР-тестом

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил оставить возможность посещения МФЦ по ПЦР-тестам и после 1 февраля. Соответствующие изменения депутаты внеcут в законопроект о введении ковид-сертификатов.

"Мы прописали обязательным условием для принятия закона использование ПЦР-тестов. Мы хотели продлить действие ПЦР тестов – то есть не ограничивать их до 1 февраля, как прописано в законопроекте, а и далее – чтобы по ПЦР-тесту люди могли посещать МФЦ как минимум", – сказал глава комитета Василий Пискарев.

Согласно законопроекту, QR-коды для посещения общественных мест будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля не привитые, не переболевшие могут предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума начнет рассматривать 16 декабря. Пискарев заявил, что работа над законопроектом будет вестись непрерывно, а если эпидситуация изменится в лучшую сторону, то может, ковид-сертификаты и не потребуются.

Тем временем, штамм "омикрон" распространяется в 70 раз быстрее "дельты" и тяжело поражает легкие человека. Из-за этого возможен небывалый рост смертности.